Jechał pijany ciągnikiem. Groził siekierą mężczyźnie, który go zatrzymał

Malewszczyzna. Zatrzymał pijanego traktorzystę. Ten groził mu siekierą

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, jadąc trasą Malewszczyzna - Hucisko, zwrócił uwagę na styl jazdy kierowcy ciągnika. Podejrzewał, że jest pijany. Uniemożliwił mu dalszą jazdę i wezwał policjantów. Wtedy kierowca zaczął się zachowywać bardzo agresywnie. Siekierą groził funkcjonariuszowi SOK.

Trafił na trzy miesiące do aresztu

Ma dożywotni zakaz prowadzenia

"Ciągnikiem rolniczym kierował 59-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Posiada on już dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - pisze w komunikacie podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

59-latek trafił do policyjnej celi.

Jechał pijany ciągnikiem

Policja: wszczynał w domu awantury

"Rodzina 59-latka złożyła zawiadomienie informując śledczych, że od kilku już lat, będąc pod działaniem alkoholu, wszczynał w domu awantury, w trakcie których wyzywał domowników słowami wulgarnymi, popychał i szarpał. W trakcie awantur groził też bliskim, że pozbawi ich życia i spali dom" – informuje Krukowska-Bubiło.

Usłyszał już zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za znęcanie się nad bliskimi i złamanie sądowego zakazu grozi mu do pięciu lat więzienia, a za kierowanie gróźb i jazdę po wpływem alkoholu - do trzech.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

