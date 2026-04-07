Lublin

Jechał pijany ciągnikiem. Groził siekierą mężczyźnie, który go zatrzymał

Malewszczyzna. Zatrzymał pijanego traktorzystę. Ten groził mu siekierą
Źródło: KMP Zamość
To było obywatelskie zatrzymanie. Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei uniemożliwił pijanemu kierowcy ciągnika rolniczego dalszą jazdę, a ten zaczął mu grozić siekierą. Agresywny 59-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, jadąc trasą Malewszczyzna - Hucisko, zwrócił uwagę na styl jazdy kierowcy ciągnika. Podejrzewał, że jest pijany. Uniemożliwił mu dalszą jazdę i wezwał policjantów. Wtedy kierowca zaczął się zachowywać bardzo agresywnie. Siekierą groził funkcjonariuszowi SOK.

Źródło: KMP Zamość

Ma dożywotni zakaz prowadzenia

"Ciągnikiem rolniczym kierował 59-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Posiada on już dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - pisze w komunikacie podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

59-latek trafił do policyjnej celi.

Źródło: KMP Zamość

Policja: wszczynał w domu awantury

"Rodzina 59-latka złożyła zawiadomienie informując śledczych, że od kilku już lat, będąc pod działaniem alkoholu, wszczynał w domu awantury, w trakcie których wyzywał domowników słowami wulgarnymi, popychał i szarpał. W trakcie awantur groził też bliskim, że pozbawi ich życia i spali dom" – informuje Krukowska-Bubiło.

Usłyszał już zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za znęcanie się nad bliskimi i złamanie sądowego zakazu grozi mu do pięciu lat więzienia, a za kierowanie gróźb i jazdę po wpływem alkoholu - do trzech.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica