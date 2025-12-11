Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Od sierpnia nie mają prądu, czekają ich święta w ciemnościach

|
Od sierpnia mieszkają bez prądu
Łysołaje. Od sierpnia mieszkają bez prądu
Źródło: Barbara Bałaban
W sierpniu zarządca budynku odciął im prąd, bo elektryk podczas kontroli instalacji stwierdził, że ta jest w takim stanie, iż zagraża życiu i zdrowiu lokatorów. Na razie nie zanosi się na remont, a rodziny nie chcą przenieść się do lokali zastępczych, bo to oznacza nawet 15-krotnie wyższy czynsz niż obecnie. Efekt? Żyją bez telewizorów, lodówek i pralek. A telefony noszą ładować do sąsiadów we wsi. 
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Jedna rodzina mieszka tam od 43, druga od 35 lat. To emerytowani pracownicy nieistniejącego już szpitala neuropsychiatrycznego w Łysołajach (Lubelskie).
  • Sprawa stanu instalacji trafiła do nadzoru budowlanego. Ten informuje, że budynek nadaje się do zamieszkania, ale żeby wydać taką decyzję oficjalnie, inspektorzy muszą najpierw zbadać sprawę samowoli budowlanej, którą odkryli przy okazji kontroli. Jak mówią rodziny, chodzi o wiatrołap zbudowany 30 lat temu.
  • Mieszkańcy twierdzą, że zarządca budynku, czyli podległe marszałkowi województwa Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, najchętniej by się ich pozbyło. Oni są gotowi opuścić lokale, ale pod warunkiem że mieliby gdzie pójść za podobne stawki czynszu.
  • Impas trwa, a to oznacza, że rodziny spędzą Boże Narodzenie w ciemnościach.  

- Pozwiemy ich (Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii - red.) za to do sądu. To, co zrobili, jest rzeczą haniebną i nieludzką. W dzisiejszych czasach bardzo trudno tak funkcjonować bez prądu, a trwa to już od czterech miesięcy - denerwuje się Barbara Bałaban.

Razem z mężem Romanem mieszka od ponad 35 lat w lokalu służbowym w budynku obok Pałacu Popławskich (wzniesiono go w 1905 roku - przyp. red.) w Łysołajach w powiecie łęczyńskim.

Od sierpnia mieszkają bez prądu
Od sierpnia mieszkają bez prądu
Źródło: Barbara Bałaban

Uważają, że prąd został odcięty bezprawnie

- Pałac stoi dziś pusty, jednak jeszcze 15 lat temu mieścił się w nim szpital neuropsychiatryczny, który przeniósł się do Lublina. My zostaliśmy. Dokładnie 7 sierpnia 2025 roku, po tylu latach regularnego płacenia czynszu i wszelkich rachunków, zarządca budynku odciął nam prąd. W naszej ocenie było to działanie bezprawne - mówi Barbara Bałaban.

Jej mąż był w szpitalu dozorcą. Lokal obok już od 43 lat zajmuje natomiast Aleksandra Kowalska. Była w szpitalu kucharką. Obecnie mieszka razem z dorosłym wnukiem.

Ładują telefony u sąsiadów we wsi, piorą ręcznie

- Radzimy sobie, jak możemy. Telefony komórkowe chodzimy ładować do sąsiadów we wsi, pierzemy ręcznie, jedzenie kupujemy takie, żeby szybko zjeść i się nie zmarnowało, bo lodówki nie działają. Dobrze, że mamy chociaż wodę i gaz. Bez tego nie moglibyśmy nawet się ogrzać i coś ugotować - rozkłada ręce Aleksandra Kowalska.

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Grzmoty na otwarcie sezonu. Mistrzowie wyrównali rekord NBA
Najnowsze
Karol Nawrocki w Rydze
"Nie dostałem oficjalnej informacji". Prezydent o rozmowach w sprawie MiG-ów dla Ukrainy
Polska
Aneta Regulska
Dziennikarka "Czarno na białym" z nagrodą za reportaż "Cena gry"
Kultura i styl
Odpady znajdowały się w kanale deszczowym
Odpady budowlane trafiły do kanału deszczowego
Łódź
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
"Tłuką się" czy "debatują"? W PiS gorąco, politycy komentują
Polska
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka
Wrocław
smog-000750
Hanoi tonie w smogu
METEO
shutterstock_2545539793
Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego
BIZNES
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
BIZNES
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
WARSZAWA
11 1325 czarzasty-0002
Czarzasty wystartuje na lidera Lewicy. Deklaracja i prośba
Polska
imageTitle
Dramatyczny wypadek kolejnej mistrzyni. Ze stoku prosto do szpitala
EUROSPORT
Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h
Dostał mandat za przekroczenie prędkości o jeden kilometr na godzinę
Łódź
Samotność
Okno zamiast świata. Nowy raport ujawnia skalę problemów
Piotr Wójcik
Wołodymyr Zełenski
Co z demokracją w Ukrainie? Dlaczego od 2019 roku nie było tam wyborów
Świat
Wojsko Polskie
Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN
Polska
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
WARSZAWA
imageTitle
W kobiecej piłce siła. Polki najwyżej w historii w rankingu FIFA
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
BIZNES
Robert F. Kennedy Jr.
Media o "dziwnej konferencji prasowej" w Waszyngtonie
Świat
shutterstock_2625638191
Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej
Zdrowie
Agresywny mężczyzna został zastrzelony przez policjantów
Zaatakował pracowników firmy. Zginął od strzałów z policyjnej broni. Nowe informacje
Kraków
Maciej Świrski
2,5 tysiąca złotych za jedną kolację. Tak służbową kartą płacił Maciej Świrski
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
BIZNES
Pani Anna zmarła po porodzie
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty
Małgorzata Goślińska
19-latek aresztowany za nękanie byłej partnerki i groźby śmierci
Nękał byłą dziewczynę, groził śmiercią, pobił jej brata
Wrocław
Senator Wojciech Konieczny
Lewica: składka zdrowotna jest niesprawiedliwa. Proponujemy podatek zdrowotny
Zdrowie
Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Europa złożyła Trumpowi propozycję
Świat
imageTitle
Słynny piłkarz rusza na pustynię. Został ambasadorem nietypowych wyścigów
EUROSPORT
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica