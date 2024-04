czytaj dalej

Sergio De Caprio, który aresztował szefa sycylijskiej mafii, po 31 latach pokazał publicznie swoją twarz. Stało się to przy okazji ogłoszenia, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory generał karabinierów, znany jako Capitano Ultimo, chronił swój wizerunek ze względów bezpieczeństwa.