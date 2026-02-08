"37-latek poszukiwany był dwoma podstawami prawnymi, a 39-latek trzema zarządzeniami. Obydwaj poszukiwani byli do odbycia kar 2,5 roku pozbawienia wolności za kradzieże" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Policyjny "łowcy głów" zatrzymali mieszkańców powiatu łukowskiego w jednym domu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Uciekł z miejsca pracy
Mężczyźni trafili już do więzienia. Młodszy z nich odbywał karę w taki sposób, że mógł wychodzić do zakładu pracy.
Stało się jednak tak, że się stamtąd samowolnie oddalił i nie wrócił do więzienia. Teraz zgody na wychodzenie już nie dostanie.
