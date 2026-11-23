"Prokurator" kazał wypłacić seniorce 30 tysięcy złotych. Przed bankiem czekała 18-latka
W czwartek z łukowską policją skontaktowała się pracownica jednego z banków. Poinformowała, że przebywająca w placówce 82-latka chce natychmiast wypłacić 30 tysięcy złotych.
Podejrzenia wzbudziła relacja innego klienta banku. Mężczyzna zauważył, że przed placówką z seniorką rozmawiała młoda kobieta, która nalegała, aby 82-latka odebrała telefon od rzekomego prokuratora.
Policjanci zatrzymali stojącą przed bankiem 18-letnią mieszkankę Warszawy. Kobieta zapewniała, że nie zna seniorki i z nią nie rozmawiała. Według ustaleń funkcjonariuszy to właśnie jej 82-latka miała przekazać wypłacone pieniądze.
Telefon od "prokuratora"
Seniorka wyjaśniła policjantom, że wcześniej zadzwonił do niej mężczyzna podający się za prokuratora. Przekonywał, że w banku pracują oszuści, i polecił kobiecie wypłacić gotówkę. Pieniądze miała odebrać jego rzekoma asystentka.
Zatrzymana 18-latka usłyszała zarzut. Sąd, na wniosek policji i prokuratury, zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Dzięki reakcji klienta oraz pracownicy banku 82-latka nie straciła oszczędności.
370 tysięcy złotych dla fałszywego prokuratora
Tyle szczęścia nie miała 80-letnia mieszkanka Łukowa. Zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta. Twierdził, że syn kobiety spowodował wypadek drogowy i może uniknąć aresztu po wpłaceniu kaucji.
Po pieniądze miał zgłosić się "prokurator". Seniorka przekazała mu 370 tysięcy złotych. Dopiero później skontaktowała się z córką i dowiedziała się, że jej syn nie uczestniczył w żadnym wypadku. O oszustwie policję zawiadomiła córka pokrzywdzonej.
Jak przekazała policja, podczas rozmowy z umundurowanymi funkcjonariuszami 80-latka początkowo zaprzeczała, że oddała komuś pieniądze. Śledczy przypuszczają, że oszuści mogli wcześniej polecić jej, aby nikogo nie informowała o przekazaniu gotówki.
Policja przypomina, że funkcjonariusze i prokuratorzy nie żądają telefonicznie wypłacenia pieniędzy ani przekazania ich we wskazanym miejscu. Taką rozmowę należy przerwać i skontaktować się z policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.