Lublin "Prokurator" kazał wypłacić seniorce 30 tysięcy złotych. Przed bankiem czekała 18-latka

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Łuków

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W czwartek z łukowską policją skontaktowała się pracownica jednego z banków. Poinformowała, że przebywająca w placówce 82-latka chce natychmiast wypłacić 30 tysięcy złotych.

Podejrzenia wzbudziła relacja innego klienta banku. Mężczyzna zauważył, że przed placówką z seniorką rozmawiała młoda kobieta, która nalegała, aby 82-latka odebrała telefon od rzekomego prokuratora.

Policjanci zatrzymali stojącą przed bankiem 18-letnią mieszkankę Warszawy. Kobieta zapewniała, że nie zna seniorki i z nią nie rozmawiała. Według ustaleń funkcjonariuszy to właśnie jej 82-latka miała przekazać wypłacone pieniądze.

Policjanci zatrzymali 18-latkę, której seniorka miała przekazać gotówkę Źródło zdjęcia: KPP Łuków

Telefon od "prokuratora"

Seniorka wyjaśniła policjantom, że wcześniej zadzwonił do niej mężczyzna podający się za prokuratora. Przekonywał, że w banku pracują oszuści, i polecił kobiecie wypłacić gotówkę. Pieniądze miała odebrać jego rzekoma asystentka.

Zatrzymana 18-latka usłyszała zarzut. Sąd, na wniosek policji i prokuratury, zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Dzięki reakcji klienta oraz pracownicy banku 82-latka nie straciła oszczędności.

370 tysięcy złotych dla fałszywego prokuratora

Tyle szczęścia nie miała 80-letnia mieszkanka Łukowa. Zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta. Twierdził, że syn kobiety spowodował wypadek drogowy i może uniknąć aresztu po wpłaceniu kaucji.

Po pieniądze miał zgłosić się "prokurator". Seniorka przekazała mu 370 tysięcy złotych. Dopiero później skontaktowała się z córką i dowiedziała się, że jej syn nie uczestniczył w żadnym wypadku. O oszustwie policję zawiadomiła córka pokrzywdzonej.

Jak przekazała policja, podczas rozmowy z umundurowanymi funkcjonariuszami 80-latka początkowo zaprzeczała, że oddała komuś pieniądze. Śledczy przypuszczają, że oszuści mogli wcześniej polecić jej, aby nikogo nie informowała o przekazaniu gotówki.

Policja przypomina, że funkcjonariusze i prokuratorzy nie żądają telefonicznie wypłacenia pieniędzy ani przekazania ich we wskazanym miejscu. Taką rozmowę należy przerwać i skontaktować się z policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.