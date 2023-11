Do drzwi 85-latka zapukał "adwokat". Senior przekazał mu reklamówkę z gotówką i biżuterią

czytaj dalej

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok na korzyść byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Krajowa Rada Sądownictwa w swoim stanowisku przekonuje, że orzeczenie to "nie ma mocy wiążącej". Przedstawiciele Sejmu w neo-KRS twierdzą, że podczas głosowania nad tym stanowiskiem doszło do wielu nieprawidłowości. Gdy zabrakło kworum: "Przewodnicząca nie zamknęła głosowania. Telefony do sędziów, by się logowali i głosowali! Wstyd" - napisał Tomasz Zimoch. "Zrobimy wszystko, aby już więcej takie orzeczenia nie zapadały" - zapewniła z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz.