Ksiądz oskarżony o próbę nagrania nagiego mężczyzny w toalecie. Sprawa trafiła do mediacji

Był w sąsiedniej kabinie, z której próbował nagrać nagiego mężczyznę w toalecie w galerii handlowej w Lublinie. Nie udało się, bo mężczyzna się zorientował. O to wszystko oskarżony jest 38-letni ksiądz z Łukowa. Sąd skierował jego sprawę do mediacji. Strony mają teraz 30 dni na dojście do porozumienia.