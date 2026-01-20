Dwie osoby ranne po ataku nożownika. Zatrzymano 28-latka

Dwie osoby ranne po ataku nożownika. Szukają sprawcy Źródło: TVN24

Jak przekazał będący na miejscu reporter TVN24 Paweł Łukasik, do pierwszego ze zdarzeń doszło w poniedziałek (19 styczna) około godziny 18 na Placu Solidarności i Wolności w centrum Łukowa. Nastolatek, który wychodził najprawdopodobniej z siłowni, został zaatakowany ostrym narzędziem w udo.

- W centrum miasta został zraniony nożem 16-latek. Chłopiec został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nastolatek został wypisany do domu. W momencie, gdy policjanci pracowali nad ustaleniem okoliczności tego zdarzenia i sprawcy, zostali poinformowani o kolejnym zajściu - zrelacjonował aspirant sztabowy Marcin Jóźwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Na ulicy Królik nożem zaatakowano 40-latka. Mężczyzna także trafił do szpitala. Również w tym przypadku - jak poinformował policjant - nie ma zagrożenia dla życia poszkodowanego.

Szukali mieszkańca miasta

Jóźwik przekazał, że za atakami nożem stoi mieszkaniec Łukowa, który jest znany policji. - Wchodził wcześniej w konflikt z prawem. Kwestią godzin jest, kiedy zostanie zatrzymany - stwierdził policjant.

Po godzinie 11 reporter TVN24 Paweł Łukasik przekazał na antenie, że sprawca został zatrzymany. Do zatrzymania doszło poza Łukowem. Wszystko wskazuje na to, że 28-latek próbował się ukryć.

Aktualnie trwają z nim policyjne czynności.

