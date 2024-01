Na przejściu dla pieszych potrącił 12-latkę. Tłumaczył, że oślepiło go słońce

Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala 12-latka, która przechodziła przez przejście dla pieszych w Łukowie (woj. lubelskie). Dziewczynka została potrącona przez 45-latka, kierującego samochodem osobowym. Policja, ku przestrodze, opublikowała nagranie z kamery miejskiego monitoringu.

Do zdarzenia drogowego przy ul. 11 Listopada w Łukowie doszło wczoraj przed południem. Policja przyjęła zgłoszenie, że kierujący osobówką potrącił przechodzącą przez jezdnię pieszą.

- 45-letni kierowca auta marki Audi potrącił 12-latkę. Pokrzywdzona dziewczynka z miejsca wypadku została odwieziona karetką do szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy, jakich doznała pokrzywdzona, nie są groźne - przekazał aspirant sztabowy Marcin Jóźwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący audi mężczyzna, wyjeżdżając z osiedlowej uliczki, skręcił w prawo w ulicę 11 Listopada, gdzie potrącił znajdująca się na przejściu dziewczynkę. Mężczyzna miał tłumaczyć, że "oślepiło go słońce i nie zauważył 12-latki na pasach".

Moment wypadku zarejestrowały kamery

Moment potrącenia został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu, więc policjanci zdecydowali się opublikować go ku przestrodze. Na jego podstawie spróbują ustalić szczegóły i dokładne okoliczności zdarzenia.

- Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście - przypomniał asp. szt. Jóźwik.