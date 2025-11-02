Lublin Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło przy ulicy Nowy Świat w Lublinie.

"Jak wynikało z ustaleń, sprawca bez wyraźnego powodu podszedł do paczkomatu i uderzając pięścią rozbił wyświetlacz. Po wszystkim uciekł" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zniszczył paczkomat, a potem schował się w szafie Źródło: KMP Lublin

Usłyszał już zarzuty

Pokrzywdzona firma wyceniła straty na prawie cztery tysiące złotych. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz przejrzeli monitoring. Okazało się, że paczkomat zniszczył 18-letni mieszkaniec Lublina. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Schował się przed policjantami w szafie.

"18-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Przyznał się do popełnienia przestępstwa" – informuje podinsp. Gołębiowski.

Wcześniej wprowadzał do obiegu podrobione banknoty

Jak się okazało, kilka miesięcy wcześniej mężczyzna był już notowany za wprowadzanie do obiegu podrobionych banknotów.

Teraz może mu grozić do pięciu lat więzienia.

