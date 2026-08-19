Złapali jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Wykańczał mieszkanie
47-latek z powiatu tomaszowskiego został skazany na trzy lata i trzy miesiące pozbawienia wolności za doprowadzenie przemocą małoletniej poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Z ustaleń wynika, że groził jej pozbawieniem życia w przypadku, gdyby ujawniła okoliczności sprawy.
W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy. Mężczyzna zaczął się ukrywać. Jego tropem ruszyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znani jako lubelscy "łowcy głów".
"Początkowo mężczyzna ukrywał się na terenie Włoch. Sąd wystawił za 47-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notę Interpolu. Pomimo tego poszukiwany wciąż pozostawał nieuchwytny" - pisze w komunikacie komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Pod koniec 2025 roku w sprawę włączył się punkt kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. ENFAST jest europejską siecią współpracy policyjnej zajmującą się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców.
Jedna z trzech osób umieszczonych na stronie EU Most Wanted
"Funkcjonariusze ENFAST opublikowali informację o poszukiwaniach tego mężczyzny na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy" - informuje kom. Karbowniczek.
47-latek był jedną z trzech osób z Polski, której wizerunek został umieszczony na stronie EU Most Wanted, w ramach kolejnej edycji kampanii EUROPOLU i sieci ENFAST. Kampania ruszyła w grudniu zeszłego roku i ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych przestępców.
Poszukiwany mężczyzna został wytropiony przez lubelskich "łowców głów" w centrum Warszawy. Był kompletnie zaskoczony, gdy zatrzymano go podczas prac wykończeniowych w jednym z mieszkań. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.