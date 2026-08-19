Lublin Złapali jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Wykańczał mieszkanie Oprac. Tomasz Mikulicz |

"Łowcy głów" zatrzymali 47-latka. To jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie Źródło wideo: Lubelska Policja Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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47-latek z powiatu tomaszowskiego został skazany na trzy lata i trzy miesiące pozbawienia wolności za doprowadzenie przemocą małoletniej poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Z ustaleń wynika, że groził jej pozbawieniem życia w przypadku, gdyby ujawniła okoliczności sprawy.

W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy. Mężczyzna zaczął się ukrywać. Jego tropem ruszyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znani jako lubelscy "łowcy głów".

Wykańczał akurat mieszkanie Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

"Początkowo mężczyzna ukrywał się na terenie Włoch. Sąd wystawił za 47-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notę Interpolu. Pomimo tego poszukiwany wciąż pozostawał nieuchwytny" - pisze w komunikacie komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Pod koniec 2025 roku w sprawę włączył się punkt kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. ENFAST jest europejską siecią współpracy policyjnej zajmującą się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców.

Jedna z trzech osób umieszczonych na stronie EU Most Wanted

"Funkcjonariusze ENFAST opublikowali informację o poszukiwaniach tego mężczyzny na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy" - informuje kom. Karbowniczek.

47-latek był jedną z trzech osób z Polski, której wizerunek został umieszczony na stronie EU Most Wanted, w ramach kolejnej edycji kampanii EUROPOLU i sieci ENFAST. Kampania ruszyła w grudniu zeszłego roku i ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych przestępców.

Poszukiwany mężczyzna został wytropiony przez lubelskich "łowców głów" w centrum Warszawy. Był kompletnie zaskoczony, gdy zatrzymano go podczas prac wykończeniowych w jednym z mieszkań. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.