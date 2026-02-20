Dzwonili na wybrane numery, podając się za pracowników banku, policjantów bądź prokuratorów. Pod pozorem zabezpieczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych nakłaniali pokrzywdzonych do wykonania przelewu albo zainstalowania aplikacji do zdalnego pulpitu.
Z ustaleń wynika, że grupa działała na terenie całego kraju od kwietnia 2024 do stycznia 2025 roku i oszukała ponad 20 osób.
Zarzuty oszustwa i "prania brudnych pieniędzy"
"Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni, szacowane są na blisko milion złotych" - pisze w komunikacie podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Funkcjonariusze zatrzymali pięcioro obywateli Ukrainy, wśród których są dwie kobiety w wieku 21 i 45 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa i "prania brudnych pieniędzy", działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Trafili na trzy miesiące do aresztu.
"To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. Rok wcześniej policjanci zatrzymali sześć osób, w tym szefa grupy przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy" - mówi podinsp. Andrzej Fijołek.
Opracował Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja