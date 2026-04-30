Lublin Ponad trzy tysiące plików z treściami pedofilskimi, pięć osób zatrzymanych Oprac. Tomasz Mikulicz |

O sprawie poinformował w czwartek Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Pięciu zatrzymanym w ubiegłym tygodniu osobom śledczy przedstawili zarzuty rozpowszechniania pornografii z wykorzystaniem dzieci. Według dotychczasowych ustaleń, udostępnili oni w sieci łącznie około 3,2 tysiąca plików z treściami pedofilskimi.

Podczas przeszukań wybranych miejsc w województwie lubelskim policjanci zabezpieczyli 76 nośników danych (m.in. telefony komórkowe, laptopy, komputery stacjonarne, dyski twarde), które będą poddane analizie przez biegłych informatyków śledczych.

Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech podejrzanych, jedna została objęta dozorem policji.

Grozi im do 15 lat więzienia

Prokurator Kozak zaznaczył, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania. - Walka z dystrybucją treści przedstawiających krzywdzenie dzieci pozostaje jednym ze stałych priorytetów organów ścigania - dodał.

Za zarzucane podejrzanym czyny grozi do 15 lat więzienia.

