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Lublin

Zaparkował na skrzyżowaniu i poszedł boso na stację paliw. Zatankował do wiaderka

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Ma od siedmiu lat zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
Lublin. Był pijany. Zaparkował na skrzyżowaniu i poszedł boso na stację kraść paliwo
Źródło wideo: Lubelska Policja
Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja
Na stację paliw w Lublinie przyszedł boso 33-latek. Wlał paliwo do wiaderka po wodzie do mycia szyb i, nie płacąc, udał się z powrotem do auta, które zaparkował na skrzyżowaniu. Właśnie wtedy zatrzymali go policjanci. Był pijany. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Była sobota, godzina 6.30, gdy policja dostała zgłoszenie o kierowcy Forda, który może być pijany. Mężczyzna zatrzymał auto na skrzyżowaniu ulicy Głębokiej i Sowińskiego w Lublinie i poszedł boso w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej

"Zanim na miejsce dojechali policjanci, otrzymaliśmy drugie zgłoszenie – o kradzieży paliwa na pobliskiej stacji benzynowej" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ma od siedmiu lat zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
Ma od siedmiu lat zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Wlał do wiaderka siedem litrów paliwa

Okazało się, że chodzi o tego samego mężczyznę bez butów. Najpierw wylał z wiaderka wodę przeznaczoną do mycia szyb, a następnie wlał do niego siedem litrów benzyny i - nie płacąc - ruszył z powrotem w kierunku auta. Wtedy został zatrzymany przez policjantów.

"Mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ma od 2019 roku dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów" – zaznacza podkom. Karbowniczek.

Zaparkował na skrzyżowaniu
Zaparkował na skrzyżowaniu
Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Trafił do aresztu

33-latek usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Grozi mu do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności. Musi się liczyć także z odpowiedzialnością za popełnione wykroczenia m.in.: jazdę na czerwonym świetle i kradzież paliwa.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaLubelskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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