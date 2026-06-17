Lublin Zaparkował na skrzyżowaniu i poszedł boso na stację paliw. Zatankował do wiaderka Oprac. Tomasz Mikulicz |

Lublin. Był pijany. Zaparkował na skrzyżowaniu i poszedł boso na stację kraść paliwo Źródło wideo: Lubelska Policja Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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Była sobota, godzina 6.30, gdy policja dostała zgłoszenie o kierowcy Forda, który może być pijany. Mężczyzna zatrzymał auto na skrzyżowaniu ulicy Głębokiej i Sowińskiego w Lublinie i poszedł boso w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej

"Zanim na miejsce dojechali policjanci, otrzymaliśmy drugie zgłoszenie – o kradzieży paliwa na pobliskiej stacji benzynowej" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ma od siedmiu lat zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Wlał do wiaderka siedem litrów paliwa

Okazało się, że chodzi o tego samego mężczyznę bez butów. Najpierw wylał z wiaderka wodę przeznaczoną do mycia szyb, a następnie wlał do niego siedem litrów benzyny i - nie płacąc - ruszył z powrotem w kierunku auta. Wtedy został zatrzymany przez policjantów.

"Mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ma od 2019 roku dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów" – zaznacza podkom. Karbowniczek.

Zaparkował na skrzyżowaniu Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Trafił do aresztu

33-latek usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Grozi mu do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności. Musi się liczyć także z odpowiedzialnością za popełnione wykroczenia m.in.: jazdę na czerwonym świetle i kradzież paliwa.