Lublin

Rajd kierowcy po zamarzniętym zalewie. Nagranie

samochodzik
kontakt.mp4
Kierowca samochodu osobowego wjechał na zamarznięty Zalew Zemborzycki w Lublinie i jeździł po nim przez pół godziny. Swój rajd zakończył, gdy usłyszał zbliżający się radiowóz.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nagranie z przejazdu kierowcy po zamarzniętym zbiorniku otrzymaliśmy na Kontakt24 od pani Magdaleny, mieszkającej w okolicy zalewu. Jak przekazała autorka filmu, kierowcę zauważyła w sobotę około godziny 9 rano.

- Ten rajd trwał pół godziny i przez pół godziny nie było żadnej reakcji. To była bezkarna jazda w tę i z powrotem. Dopiero po pół godzinie usłyszeliśmy z mężem jakieś sygnały dźwiękowe policji i skończyła się ta jazda. Było to niebezpieczne. Brawura - powiedziała nam pani Magdalena.

Kobieta podkreśliła, że samochód mógł dostać się na zamarzniętą taflę z dwóch miejsc - albo od strony mariny, albo od strony dzikiej plaży. Tę pierwszą wersję oceniła jako bardziej prawdopodobną.

"Jeździł po całym zalewie, driftował, wychodził z samochodu"

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Informację o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z Kontaktem24 nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Jak powiedziała, funkcjonariusze otrzymali w tej sprawie zgłoszenie przed godziną 9 rano. - Osoby spacerujące zobaczyły, jak kierujący samochodem osobowym jeździ po tafli lodu Zalewu Zemborzyckiego. Kierowca jeździł po całym zalewie, driftował, wychodził z samochodu. W tym czasie wędkarze łowili w okolicy ryby, więc była to sytuacja, w której mogło dojść do zagrożenia zdrowia czy życia innych osób. To było bardzo niebezpieczne zdarzenie. Na miejsce zostało zadysponowanych kilka patroli policji, a także załogi straży pożarnej i karetka pogotowia - powiedziała nadkom. Anna Kamola. Gdy zbliżały się służby, kierowca samochodu wyjechał z terenu zalewu. Został zatrzymany przez jeden z patroli na ulicy Grzybowej. To wąska droga prowadząca do zapory bocznej zalewu i dzikiej plaży po południowo-zachodniej części zbiornika. Za kierownicą samochodu siedział 41-letni mieszkaniec Lublina. - Mężczyznę poddano badaniu na zawartość alkoholu i narkotyków, był trzeźwy. Sprawa zostanie skierowana do sądu w związku ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa. Policjanci zatrzymali kierującemu dowód rejestracyjny ze względu na ujawnione uchybienia - poinformowała policjantka.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o którym wspomniała przedstawicielka KWP, to wykroczenie zagrożone grzywną.

Opracowała Anna Winiarska, bp / tok

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica