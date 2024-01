Tragiczny finał awantury. Ciało 23-latka z ranami kłutymi w mieszkaniu

czytaj dalej

To rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, kiedy szef gabinetu politycznego prezydenta musi tłumaczyć wywiad, którego udzielił prezydent i autoryzował go - stwierdził w poniedziałek w Sejmie Michał Szczerba (Koalicja Obywatelska). Polityk odniósł się do postawy Pałacu Prezydenckiego w sprawie prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Według Waldemara Budy (Prawo i Sprawiedliwość) "trzeba podejmować działania, które zdynamizują ten proces i doprowadzą w jak najkrótszym czasie do uwolnienia" byłych posłów.