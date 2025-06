Z trybun na dwa lata do więzienia

Lublin Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

"Poszukiwacze pracujący nad sprawą dokładnie analizowali pojawiające się informacje na temat 29-latka. Za mężczyzną wydano list gończy za przestępstwo narkotykowe polegające na posiadaniu znacznych ilości narkotyków" - czytamy na stronie lubelskiej policji.

Ustalili, że poszukiwany mężczyzna ukrywał się na terenie Holandii. Po powrocie do Polski postanowił na chwilę wyjść z ukrycia. W poniedziałek wybrał się na mecz koszykówki. Tam został zatrzymany. 29-latek z trybun trafił do policyjnej celi, a następnie do więzienia, gdzie spędzi dwa najbliższe lata.

Zatrzymany mężczyzna Źródło: Policja Lubelska

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo