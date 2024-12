Prokurator stanie przed sądem za poczęstowanie kobiety ciastkiem z marihuaną

czytaj dalej

Trwa posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, a na nim przesłuchanie Piotra Pogonowskiego. Były szef ABW został doprowadzony do Sejmu przez policję. - Zostałem przymuszony bezprawiem do tego, żeby znaleźć się przed państwem - mówił. - O systemie Pegasus dowiedziałem się z mediów - zeznał. Na początku obrad doszło do awantury, w wyniku której posłowie PiS, którzy utrudniali przebieg prac komisji, zostali wykluczeni z posiedzenia.