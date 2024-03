czytaj dalej

Czy to był Hermes, czy Pegasus, czy każdy inny system, oni to robili po to, żeby móc uprawiać politykę, bo ci goście nie potrafią inaczej - powiedział w programie "Tak jest" poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, odnosząc się do doniesień o używaniu specjalistycznego systemu szpiegowskiego Hermes przez Prokuraturę Krajową. Szefowa sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka, która zadeklarowała zbadanie tej kwestii, mówiła, że "prokuratura sama w sobie nie ma uprawnień do tego, żeby stosować kontrolę operacyjną".