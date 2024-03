- Sekcja się odbyła, pobrano wycinki do dalszych badań, oczekujemy na opinię. Musimy ustalić przyczynę zgonu, w jakich okolicznościach do niego doszło. Prowadzimy działania identyfikacyjne w stosunku do matki. Ustalamy też z jakiego rejonu miasta zwłoki zostały przywiezione do sortowni - podała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.