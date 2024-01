Ukrywał się siedem lat. Do Polski wrócił samolotem, w asyście policji

Wrócił do Polski, grozi mu do 15 lat więzienia

Wrócił do Polski, grozi mu do 15 lat więzienia lubelska policja

Namierzony w Belgii

- Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej - ENFAST z policjantami z Belgii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W piątek odbyła się jego ekstradycja do Polski - podaje w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. - 33-latek poszukiwany był za dokonanie w 2015 roku rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia wspólnie z innymi ustalonymi i zatrzymanymi już sprawcami. Według ustaleń policjantów to właśnie on bił pokrzywdzonego drewnianą pałką po głowie. Łupem sprawców padły pieniądze.