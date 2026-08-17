Lublin Ukrywał się 17 lat, odpowie za napady z bronią

Groźny przestępca ukrywający się od 17 lat poszukiwany ENA zatrzymany w Wielkiej Brytanii Źródło wideo: KMP Lublin Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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Sprawa dotyczy przestępstw, do których dochodziło kilkanaście lat temu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które zostały już wcześniej zatrzymane. Grozili oni bronią palną, zabierali pieniądze, wartościowe przedmioty i wyroby złotnicze. Do napadów dochodziło w Lublinie i Chełmie.

Broń i napady

Podczas jednego ze zdarzeń sprawcy wtargnęli do kasy jednej z lubelskich hurtowni. Przy użyciu broni palnej próbowali zmusić pokrzywdzonych do wydania 500 tysięcy złotych.

Kolejne napady dotyczyły między innymi jubilera oraz punktów zakładów bukmacherskich. W tych przypadkach sprawcy również posługiwali się bronią lub przedmiotami ją przypominającymi, zastraszali pracowników i zmuszali ich do wydania pieniędzy.

Po 17 latach wpadł za granicą

53-latek od 2009 roku ukrywał się. Był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania.

Jego miejsce pobytu ustalali policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Dzięki ich działaniom został namierzony i zatrzymany w Wielkiej Brytanii.

Groźny przestępca ukrywający się od 17 lat poszukiwany ENA zatrzymany w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Po ekstradycji do Polski 53-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Następnie trafił przed sąd, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.