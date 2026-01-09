Trzylatka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki

Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki Źródło: TVN24

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odebrała zgłoszenie o godzinie 15.48. Z informacji wynikało, że małe dziecko wpadło do studni. Do zdarzenia doszło przy ulicy Fabrycznej.

Jak poinformował Bartłomiej Pytka, rzecznik KM PSP w Lublinie, trzyletnia dziewczynka została wyciągnięta ze studni przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych na miejsce.

Strażacy zajęli się wsparciem psychicznym dziecka i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziewczynka została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Doznała urazu głowy.

Jak podaje lokalny portal Lublin112.pl dziewczynka bawiła się na śniegu i w pewnym momencie wpadła do mającej kilka metrów głębokości studzienki. Nie wiadomo, dlaczego została naruszona pokrywa studzienki. Okoliczności zdarzenia ustala policja.