Trzylatka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odebrała zgłoszenie o godzinie 15.48. Z informacji wynikało, że małe dziecko wpadło do studni. Do zdarzenia doszło przy ulicy Fabrycznej.
Jak poinformował Bartłomiej Pytka, rzecznik KM PSP w Lublinie, trzyletnia dziewczynka została wyciągnięta ze studni przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych na miejsce.
Strażacy zajęli się wsparciem psychicznym dziecka i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziewczynka została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Doznała urazu głowy.
Jak podaje lokalny portal Lublin112.pl dziewczynka bawiła się na śniegu i w pewnym momencie wpadła do mającej kilka metrów głębokości studzienki. Nie wiadomo, dlaczego została naruszona pokrywa studzienki. Okoliczności zdarzenia ustala policja.
Autorka/Autor: /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24