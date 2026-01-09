Logo strona główna
Lublin

Trzylatka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki

Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Źródło: TVN24
W Lublinie trzyletnia dziewczynka, bawiąc się na śniegu, wpadła do studzienki. Świadkom zdarzenia udało się wydobyć dziecko jeszcze przed przybyciem ratowników. Służby badają, jak doszło do naruszenia pokrywy studzienki.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odebrała zgłoszenie o godzinie 15.48. Z informacji wynikało, że małe dziecko wpadło do studni. Do zdarzenia doszło przy ulicy Fabrycznej.

Jak poinformował Bartłomiej Pytka, rzecznik KM PSP w Lublinie, trzyletnia dziewczynka została wyciągnięta ze studni przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych na miejsce.

Strażacy zajęli się wsparciem psychicznym dziecka i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziewczynka została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Doznała urazu głowy.

Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Źródło: TVN24

Jak podaje lokalny portal Lublin112.pl dziewczynka bawiła się na śniegu i w pewnym momencie wpadła do mającej kilka metrów głębokości studzienki. Nie wiadomo, dlaczego została naruszona pokrywa studzienki. Okoliczności zdarzenia ustala policja.

Autorka/Autor: /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

