Zaledwie w ciągu tygodnia na drodze ekspresowej S19 koło Lublina doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji. Najpierw trasą szybkiego ruchu jechał traktorzysta z przyczepą, później kamery zarejestrowały rowerzystę. - Widać, że ci ludzie nie mają pojęcia o podstawowych przepisach ruchu drogowego, tu mogło dojść do tragedii - komentuje były biegły z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych Andrzej Janicki.

Do obu zdarzeń doszło na drodze ekspresowej S19 koło Lublina - rowerzysta jechał drogą szybkiego ruchu 6 marca około godziny 15, z kolei tydzień później prawym pasem trasy, jak gdyby nigdy nic, jechał traktorzysta z przyczepą. Filmik z nagraniem obu niebezpiecznych sytuacji opublikował w mediach społecznościowych lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. "Ku przestrodze. Traktorem i rowerem po ekspresówce? Niestety, to wciąż się zdarza... Te dwie sytuacje wydarzyły się w odstępie zaledwie kilku dni (...). Apelujemy o więcej rozsądku!" - napisali w poście drogowcy.

"Tak go poprowadziła nawigacja"

Portal Lublin112 informuje, że traktorzysta został zatrzymany przez policję. Wcześniej funkcjonariusze mieli w tej sprawie otrzymywać wiele zgłoszeń od kierowców jadących drogą. Jak informuje Lublin112, pojazd został zatrzymany w pobliżu węzła Sławinek. Kierowca ciągnika tłumaczył, że… tak go poprowadziła nawigacja. Mężczyznę czekają konsekwencje za jazdę po drodze, na której nie powinien się w ogóle znaleźć. Z kolei rowerzysty, który jechał drogą ekspresową, nie udało się zatrzymać.

"Brak podstawowej wiedzy o przepisach ruchu drogowego"

O komentarz do nagrania opublikowanego przez GDDKiA poprosiliśmy byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Na tym filmiku widać, że ci ludzie nie mają pojęcia o podstawowych przepisach ruchu drogowego, tu mogło dojść do tragedii - komentuje Andrzej Janicki. - Jadąca ciężarówka i podmuch jest w stanie bez problemu przewrócić takiego rowerzystę. Co do traktorzysty, to on utrudniał ruch, jadąc prawym pasem tej drogi. W każdej chwili mógł ktoś na niego najechać i mogłoby dojść nawet do karambolu - dodaje.

- Doszło tutaj w obu przypadkach do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, dla siebie i dla innych uczestników - podsumowuje biegły.