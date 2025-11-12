Sześć żółwi, trzy kameleony i 25 pytonów. Wystawione na sprzedaż bez zezwoleń

Do zdarzenia doszło w Lublinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała policja, część okazów oferowanych do sprzedaży wymagała odpowiednich zezwoleń, których wystawcy nie mieli. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi dokumentację, a zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistów.

Policja zabezpieczyła łącznie 6 żółwi błotnych, 3 kameleony oraz 25 pytonów królewskich Źródło: KMP w Lublinie

Fałszywa dokumentacja

"27-latka przedstawiła dokumenty poświadczające rzekome legalne pochodzenie zwierząt, które - jak ustalili policjanci - nosiły znamiona fałszerstwa. Zabezpieczono pełną dokumentację związaną z handlem oraz próbki dowodowe, które zostaną poddane szczegółowej analizie" - przekazał w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Policji w Lublinie.

Żółwie błotne zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Egzotarium w Lublinie, gdzie objęto je opieką i zapewniono odpowiednie warunki. Pozostałe zwierzęta - jak przekazał nam podinspektor Gołębiowski - po konsultacji z weterynarzem zostały przekazane właścicielom "na przechowanie". - Są byt delikatne, aby mogły trafić do schroniska - wyjaśnił Gołębiowski w rozmowie z tvn24.pl.

Policja zabezpieczyła łącznie sześć żółwi błotnych, trzy kameleony oraz 25 pytonów królewskich Źródło: KMP w Lublinie

W sprawie prowadzone jest dochodzenie w kierunku naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody. Za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywą dokumentacją grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że kupno i sprzedaż zwierząt egzotycznych wymaga posiadania stosownych zezwoleń. Ich brak może skutkować odpowiedzialnością karną.