Lublin Źródło: Google Earth

38-latek był kompletnie zaskoczony, gdy na jednej z ulic w Lublinie został zatrzymany przez policję. Mężczyzna był poszukiwany za 43 przestępstwa, które miał popełnić w Irlandii. Czeka go ekstradycja. Może spędzić w więzieniu nawet 14 lat.

Lubelscy "łowcy głów" (czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) ustalili, gdzie ukrywa się 38-latek poszukiwany za 43 przestępstwa. Mężczyzna miał je popełnić w latach 2021-22 w Irlandii.

"Były to głównie kradzieże, kradzieże z włamaniem i oszustwa. Irlandzki wymiar sprawiedliwości wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Zatrzymali go na jednej z ulic Źródło: Lubelska Policja

Trafił do aresztu, czeka na ekstradycję

"Łowcy głów" współpracowali ściśle z policjantami z Irlandii i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. 38-latka został zatrzymany na jednej z lubelskich ulic. Był kompletnie zaskoczony.

"Policjanci doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, następnie decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu" – zaznacza podkom. Karbowniczek.

Teraz 38-latka czeka ekstradycja do Irlandii, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu. Może mu grozić nawet do 14 lat pozbawienia wolności.