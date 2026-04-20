Lublin Szef inspekcji pracy z zarzutami stalkingu. "Zarzuty nie są związane z osobami z miejsca pracy" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Lublin Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W poniedziałek 13 kwietnia 2026 r. Prokuratura Rejonowa w Lublinie zatrzymała i ogłosiła Włodzimierzowi B. zarzut uporczywego nękania, czyli tzw. stalkingu" – czytamy na stronie Onecie.

Portal ustalił, że chodzi o szefa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. O sprawie pisał też portal jawnylublin.pl.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Źródło: Google Maps

Prokuratura: liczne sms-y, anonimowe listy, połączenia telefoniczne

- Zarzuty dotyczą okresu od 2022 roku (bez ustalonej daty dziennej) do dnia 18 lutego 2026 roku. Z ustaleń wynika, że podejrzany uporczywie nękał dwie osoby pokrzywdzone wysyłając do nich liczne wiadomości tekstowe, wysyłając anonimowe listy i wykonując połączenia telefoniczne – mówi w rozmowie z tvn24.pl prokurator Marek Zych, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodaje, że działania te wzbudziły u pokrzywdzonych poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia oraz istotnie naruszyły ich prywatność.

Dostał dozór policji, ma zakaz zbliżania się

- Zgodnie z art. 190a paragraf 1 Kodeksu karnego za stalking grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek – zaznacza prokurator Zych.

Wobec podejrzanego zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Włodzimierz B. dostał też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 150 metrów i kontaktowania się nimi i ich rodziną w jakiejkolwiek formie.

Prokuratura powiadomiła Głównego Inspektora Pracy

- Podejrzany nie przyznał się do winy. Stalking dotyczył osób prywatnych i sfery życia emocjonalnego. Zarzuty nie są też związane z osobami z miejsca pracy Włodzimierza B. Niemniej, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, o przedstawieniu zarzutów został powiadomiony jego przełożony, czyli Główny Inspektor Pracy – informuje prokurator Zych.

Czekamy na informacje ze strony rzecznika GIP, czy Włodzimierz B. zostanie zawieszony w sprawowaniu funkcji. Z naszych informacji wynika, że do końca tygodnia nie ma go w pracy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD