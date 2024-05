Po telewizyjnej debacie kandydatów startujących w województwie lubelskim do europarlamentu z pierwszych miejsc na listach doszło do ostrej wymiany zdań między Martą Wcisło z KO a Mariuszem Kamińskim z PiS. Posłanka zaskoczyła byłego szefa MSWiA na parkingu. Pytała, jakie są jego związki z Lubelszczyzną.

Oboje kandydują z pierwszych miejsc na listach do europarlamentu i brali we wtorek udział w przedwyborczej debacie w TVP Lublin.

Doszło do wymiany zdań

Doszło do wymiany zdań Marta Wcisło

Marta Wcisło: nie uzyskałam odpowiedzi podczas debaty

- Podczas debaty próbowałam dopytać kandydata, jakie ma związki z Lubelszczyzną. Nie uzyskałam odpowiedzi. Pomyślałam więc, że odpowie mi po debacie. Stąd też podeszłam do niego, gdy opuszczał już studio telewizyjne – mówi nam Wcisło.

Do zamieszczonego przez siebie nagrania na platformie X dołączyła wpis, w którym czytamy "Kaczyński nie ma litości dla Lubelszczyzny. Przysłał nam tu ułaskawionego przestępcę".

Krzyczała, że Lubelszczyzna zasługuje na godną reprezentację

Wpis ma oczywiście związek z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego (oraz Macieja Wąsika) przez prezydenta Andrzeja Dudę . Panowie (obecnie obaj kandydują do europarlamentu) zostali prawomocnie skazani za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień.

Powiedział: "Jeszcze Polska nie zginęła", i odszedł

- Krzyczał do mnie, że jest bohaterem i walczył z korupcją – relacjonuje nam Wcisło.

Skazani w związku z tzw. aferą gruntową sprzed lat

W 2007 roku CBA, którym kierował wtedy Kamiński (Wąsik był jego zastępcą), zorganizowało prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona-LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.