Gdy płonął dach, stał obok. Został zatrzymany

Nowe fakty w sprawie mężczyzny, który został podpalony na przystanku tramwajowym przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Na policję zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że zmarły to jej syn. Miała go rozpoznać po butach i jego charakterystycznej postawie. - Zleciliśmy badania genetyczne DNA kobiety i zmarłego, jeżeli wykażą one zgodność cech, to wtedy będziemy mogli mówić o stuprocentowej identyfikacji mężczyzny - informuje rzecznik łódzkiej prokuratury.