Lublin Skazany za zabójstwo uciekł z więzienia. "Łowcy głów" w akcji

Ścigany za zabójstwo zatrzymany przez policję w Lublinie Źródło: Policja Lubelska

45-letni obywatel Ukrainy, skazany w Belgii na 27 lat więzienia za zabójstwo, uciekł w nocy z 12 na 13 sierpnia 2025 roku z jednego z tamtejszych zakładów karnych. Odsiadywał wyrok za zbrodnię, do której doszło w maju 2015 roku na parkingu autostradowym. Wtedy to, podczas umówionej transakcji związanej z przemytem narkotyków, zabił nożem litewskiego kierowcę ciężarówki.

Do końca wyroku pozostało mu jeszcze 16 lat. Po jego ucieczce belgijskie służby rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania, angażując międzynarodowe instytucje i kanały współpracy. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zbieg opuścił terytorium Belgii, dlatego wydano czerwoną notą Interpolu oraz Europejski Nakaz Aresztowania.

"Łowcy głów" w akcji

Komunikat o zbiegu dotarł do policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz do "łowców głów" z komendy wojewódzkiej. To właśnie oni specjalizują się w namierzaniu osób ukrywających się po popełnieniu najcięższych przestępstw, a także w poszukiwaniu przestępców ściganych przez służby innych krajów.

Tym razem było podobnie. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz funkcjonariuszami z lubelskiej komendy miejskiej, ustalili, że poszukiwany za zabójstwo 45-letni obywatel Ukrainy może przebywać na terenie województwa lubelskiego. Rozpoczęli działania operacyjne. Do akcji dołączyli kryminalni z KMP w Lublinie oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Do zatrzymania doszło na jednym z lubelskich parkingów Źródło: Policja Lubelska

"Był zaskoczony, nie stawiał oporu"

Do zatrzymania doszło w piątkowe popołudnie na jednym z parkingów w Lublinie. Zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu i nie miał żadnych szans na ucieczkę. Po zatrzymaniu został przewieziony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, pozostając do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Obecnie przebywa w areszcie i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Belgii.