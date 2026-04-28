Lublin

Skazany za zabójstwo uciekł z więzienia. "Łowcy głów" w akcji

Mężczyzna przebywa w areszcie i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Belgii
Ścigany za zabójstwo zatrzymany przez policję w Lublinie
Źródło: Policja Lubelska
W Belgii został skazany na 27 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, uciekł jednak z więzienia i zniknął. Poszukiwany był czerwoną notą Interpolu i Europejskim Nakazem Aresztowania. Po kilku miesiącach wpadł w zasadzkę przygotowaną przez lubelskich policjantów.

45-letni obywatel Ukrainy, skazany w Belgii na 27 lat więzienia za zabójstwo, uciekł w nocy z 12 na 13 sierpnia 2025 roku z jednego z tamtejszych zakładów karnych. Odsiadywał wyrok za zbrodnię, do której doszło w maju 2015 roku na parkingu autostradowym. Wtedy to, podczas umówionej transakcji związanej z przemytem narkotyków, zabił nożem litewskiego kierowcę ciężarówki.

Do końca wyroku pozostało mu jeszcze 16 lat. Po jego ucieczce belgijskie służby rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania, angażując międzynarodowe instytucje i kanały współpracy. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zbieg opuścił terytorium Belgii, dlatego wydano czerwoną notą Interpolu oraz Europejski Nakaz Aresztowania.

Był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Wpadł w kurorcie za oceanem

Szukał go Interpol. Wpadł, bo zatrzymał się w niedozwolonym miejscu

"Łowcy głów" w akcji

Komunikat o zbiegu dotarł do policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz do "łowców głów" z komendy wojewódzkiej. To właśnie oni specjalizują się w namierzaniu osób ukrywających się po popełnieniu najcięższych przestępstw, a także w poszukiwaniu przestępców ściganych przez służby innych krajów.

Tym razem było podobnie. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz funkcjonariuszami z lubelskiej komendy miejskiej, ustalili, że poszukiwany za zabójstwo 45-letni obywatel Ukrainy może przebywać na terenie województwa lubelskiego. Rozpoczęli działania operacyjne. Do akcji dołączyli kryminalni z KMP w Lublinie oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Do zatrzymania doszło na jednym z lubelskich parkingów
"Był zaskoczony, nie stawiał oporu"

Do zatrzymania doszło w piątkowe popołudnie na jednym z parkingów w Lublinie. Zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu i nie miał żadnych szans na ucieczkę. Po zatrzymaniu został przewieziony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, pozostając do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Obecnie przebywa w areszcie i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Belgii.

Mężczyzna został zatrzymany na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina
Od haraczy po handel bronią. Spektakularne zatrzymanie gangstera
WARSZAWA
Członek gangu narkotykowego w rękach "łowców
Wpadł w ręce "łowców głów"
Katowice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Naprawiał auto, gdy założyli mu kajdanki
"Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta
Dowiedz się więcej:

"Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta

Czytaj także:
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
BIZNES
Wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Białym Domu
Królewska para powitana w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"
Świat
Wypadek nastolatków koło Legionowa (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
WARSZAWA
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Był pijany, uciekał lawetą. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
Wieczór pogoda
Rządowy scenariusz dla gospodarki. Nowe założenia
BIZNES
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
METEO
Hot Chocolate w 1974 roku. Stoją od lewej: Tony Wilson, Larry Ferguson, Patrick Olive i Harvey Hinsley. Siedzą: Errol Brown (po lewej) i Tony Connor.
Nie żyje Tony Wilson
Kultura i styl
Peter Szijjarto
Szijjarto wiceprzewodniczącym parlamentu? Jest reakcja Magyara
Świat
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
BIZNES
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
METEO
Ukradł kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka, porzucił je na torach
Zabrał kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka. Porzucił je na torach
Katowice
26428541
Tusk o kulisach wymiany Poczobuta
Polska
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
BIZNES
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
WARSZAWA
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
BIZNES
Nielegalne graffiti (zdjęcie ilustracyjne)
Legalne graffiti w Górze Kalwarii? Radni chcą specjalnej strefy
WARSZAWA
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Zginęła po ataku niedźwiedzia. Nowe informacje
Rzeszów
Donald Trump
Iran "jest w stanie upadku". Trump o wiadomości z Teheranu
Świat
imageTitle
Macron wytypował wynik półfinału Ligi Mistrzów. Mógł się narazić kibicom swojego ulubionego klubu
EUROSPORT
Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann
Chopin, Lewandowski i Świątek. Ruszają pokazy fontann
WARSZAWA
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z urzędem skarbowym
BIZNES
1 godz 10 min
pc
"Ten człowiek odleciał". Gdzie przebiega granica działań Trumpa?
Terlikowski. Istota rzeczy
Nastolatek był nietrzeźwy i zasnął w hamaku
Nieprzytomny 16-latek na skwerze. Wokół butelki po wódce
WARSZAWA
W Tarnowskich Górach zderzył się motocykl i osobówka
Zderzenie na skrzyżowaniu, ranny motocyklista
Katowice
AdobeStock_344203836
Spora zmiana na majówkę. Tam aura dopisze
METEO
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro dojedzie do Ursusa. Jest przetarg
WARSZAWA
imageTitle
Czekają na Igę Świątek. To wtedy "trenować będzie po raz pierwszy"
EUROSPORT
Jak zmanipulowano wypowiedź Owsiaka o zbiórce Łatwoganga
"Mówię zupełnie wprost". Co Owsiak powiedział o akcji Łatwoganga
Gabriela Sieczkowska
Bedoes w trakcie koncertu w ramach trasy Męskie Granie (2022 r.)
Piosenka, która uruchomiła lawinę
Sebastian Zakrzewski
AdobeStock_579761422
Osłabia odporność i karmi raka. Naukowcy z Wrocławia wskazują ważny czynnik
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica