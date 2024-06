Wymachiwała nożem i żądała od kasjerek pieniędzy, krzycząc "dawać kasę". Za drugim razem przystawiła do szyi pracowniczki nóż. Do napadów na banki doszło 25 października w Kurowie i 10 listopada w Puławach. W obu przypadkach do placówek weszła zamaskowana kobieta. Ukradła łącznie ok. 50 tys. zł.