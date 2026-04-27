Lublin Przyjechał z 11-letnim synem po dziecko do przedszkola. Był pijany

Lublin Źródło: Google Earth

"Do zdarzenia doszło w ostatni piątek. Pracownicy przedszkola zwrócili uwagę na zachowanie mężczyzny, który przyjechał odebrać dziecko" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

37-letni obywatel Ukrainy przyjechał samochodem z 11-letnim synem. Świadkowie wyczuli od mężczyzny alkohol.

Przyjechał pijany po dziecko do przedszkola Źródło: KMP Lublin

Usłyszał zarzuty, został wydalony z Polski

Gdy na miejsce została wezwana policja, okazało się, że 37-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Został zatrzymany.

"Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia dziecka na niebezpieczeństwo" - dodaje podinsp. Gołębiowski.

Mężczyzna, obywatel Ukrainy, został już - jak podaje policja - wydalony z terytorium Polski.

