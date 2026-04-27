Przyjechał z 11-letnim synem po dziecko do przedszkola. Był pijany
"Do zdarzenia doszło w ostatni piątek. Pracownicy przedszkola zwrócili uwagę na zachowanie mężczyzny, który przyjechał odebrać dziecko" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
37-letni obywatel Ukrainy przyjechał samochodem z 11-letnim synem. Świadkowie wyczuli od mężczyzny alkohol.
Usłyszał zarzuty, został wydalony z Polski
Gdy na miejsce została wezwana policja, okazało się, że 37-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Został zatrzymany.
"Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia dziecka na niebezpieczeństwo" - dodaje podinsp. Gołębiowski.
Mężczyzna, obywatel Ukrainy, został już - jak podaje policja - wydalony z terytorium Polski.
