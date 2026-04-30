Lublin

Przewoził przez granicę ludzkie włosy. Powiedział, że to żonie na prezent

Przewozili ludzkie włosy
Lublin. Przewozili przez granicę ludzkie włosy, surowe mięso, suszone muchomory
Źródło: KAS Lublin
100 sztuk cartridgy do tatuażu, tytoń do fajki wodnej, muchomory a nawet ludzkie włosy. Takie towary próbowano przemycić przez polską granicę. Proceder udaremnili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Lublina, którzy przyznają, że to co próbują nieraz przewieźć podróżni, może zaskakiwać.

"Służba funkcjonariuszy celno-skarbowych na przejściach granicznych jest z pewnością ciekawa, ale też bardzo wymagająca. Podróżni próbują przewozić przez granicę najdziwniejsze rzeczy, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych funkcjonariuszy" – czytamy na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Z takim nietypowym towarem spotkali się ostatnio funkcjonariusze z Oddziału Celnego Drogowego w Terespolu.

Przewozili ludzkie włosy
Przewozili ludzkie włosy
Źródło: KAS Lublin

Cztery kilogramy ludzkich włosów

Kontrolując wjeżdżające do Polski pojazdy dwukrotnie trafili na ludzkie włosy. Mieli je w swoich bagażach dwaj mężczyźni - obywatel Białorusi i mieszkaniec Czech.

"Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 4 kg niezgłoszonych do kontroli ludzkich włosów. Jeden z mężczyzn tłumaczył, że są one prezentem dla żony" – informuje IAS w Lublinie.

Blisko 14 kilogramów czerwonych pomidorów
Blisko 14 kilogramów czerwonych pomidorów
Źródło: KAS Lublin

Muchomory w przesyłkach pocztowych

Natomiast podczas kontroli ciężarówki w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku znaleziono suszone czerwone muchomory. Funkcjonariusze znaleźli je w ciężarówce przewożącej przesyłki pocztowe z Ukrainy do Łotwy. W znajdujących się w naczepie dwóch kartonowych pudełkach było łącznie blisko 14 kilogramów tego grzyba.

Jak wiadomo muchomor czerwony jest trującym grzybem, który zawiera substancje psychoaktywne takie jak muscymol, który wykazuje działanie psychotropowe.

Tytoń oraz akcesoria do tatuowania

Kolejna kontrabanda został odkryta przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z Terespola. W pociągu towarowym relacji Brześć – Kobylany, przewożone było ponad 6,3 kg tytoniu do fajki wodnej. Towar zapakowany był w 62 foliowe woreczki, ukryte w ramie platformy. Funkcjonariusze wszczęli sprawę karną skarbową.

Na przejściu w Dorohusku wpadły natomiast dwie obywatelki Ukrainy, które "zapomniały" zgłosić do odprawy blisko 100 sztuk cartridgy do tatuażu, kilkanaście tuszy i części do maszynek. Kobiety podróżowały autokarami.

Obie przyznały się do własności ujawnionych przez funkcjonariuszy przedmiotów. Wyjaśniły, że wiozły je na użytek własny, w celach szkoleniowych.

"Wobec podróżnych wszczęte zostały postepowania karne skarbowe. Na poczet grożących kar funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zajęli od kobiet gotówkę w łącznej kwocie 900 zł" – czytamy w komunikacie.

Przewoziła leki, kosmetyki, świeże mięso
Przewoziła leki, kosmetyki, świeże mięso
Źródło: KAS Lublin

Towar wart ponad 100 tys. zł

Natomiast w Zosine funkcjonariusze Oddziału Celnego skontrolowali samochód osobowy, po tym jak zainteresowali się obrazem z prześwietlenia pojazdu urządzeniem RTG.

W bagażach i bagażniku znaleziono niezgłoszone towary o wartości rynkowej ponad 100 tys. zł.

"Zawartość pojazdu była imponująca – od leków, przez kosmetyki po świeże mięso" – informuje IAS w Lublinie.

Perfumy, leki, surowe mięso, sieci rybackie

Kobieta przewoziła kilkaset różnego rodzaju produktów kosmetycznych, w większości preparatów do pielęgnacji twarzy oraz używanych w medycynie estetycznej, a także kilkadziesiąt flakoników perfum. W aucie były też hurtowe ilości produktów farmaceutycznych, wśród których znalazły się środki o działaniu psychotropowym, na przywóz których wymagane jest specjalne zezwolenie. 

Ponadto w bagażach podróżnej funkcjonariusze znaleźli ponad 12 kg surowego mięsa, kilka litrów wysokoprocentowego alkoholu oraz… sieci rybackie.

"Wobec obywatelki Ukrainy wszczęte zostały dwa postępowania. Jedno dotyczące przewozu środków psychotropowych i drugie za niezgłoszenie do kontroli pozostałych towarów. Funkcjonariusze zajęli też 11,5 tys. zł jako zabezpieczenie przyszłych kar" – głosi komunikat.

pc

pc
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica