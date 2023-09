Przewoził na lawecie wózek widłowy. Ten zahaczył o trakcję trolejbusową

W czwartek (21 września) przed godziną 13 na ulicy Droga Męczenników Majdanka w Lublinie doszło do uszkodzenia trakcji trolejbusowej.

Doszło do zerwania trakcji

Doszło do zerwania trakcji MPK Lublin

Wezwano pogotowie sieciowe

- W takich sytuacjach prąd wyłącza się samoczynnie. Tak też się stało na odcinku w rejonie ulicy, na której doszło do zdarzenia – zaznacza kierownik.

Kierowca był trzeźwy

- Pracownicy połączyli zerwane przewody i podwiesili z powrotem trakcję. Ta nie funkcjonowała od godz. 12.50 do 14.03. Przez ten czas w okolicach tworzyły się korki – podkreśla Madej.

- Był trzeźwy. Powinien zwrócić uwagę na wysokość tego, co przewozi – zaznacza.

Trojlebusy jeżdżą jeszcze tylko w dwóch miastach

– My natomiast bodaj jako jedyni mamy trolejbusy hybrydowe - z alternatywnym źródłem napędu. Oznacza to, że po odpięciu pałąków mogą przejechać kilka kilometrów bez podłączenia do trakcji – mówi, cytowany wcześniej, Krzysztof Madej.