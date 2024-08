czytaj dalej

Rodzina pana Jana, pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, pędziła do oddalonego o prawie 60 kilometrów Rzeszowa z próbką krwi do badania, bo placówka nie potrafiła zapewnić transportu medycznego. Liczył się czas, bo krew miała zostać dostarczona w ciągu dwóch godzin. Gdyby samochód stanął w korku, krew mogłaby iść do utylizacji, opóźniając diagnozę. Szpital tłumaczy, że sytuacja była nadzwyczajna, a lekarz został pouczony.