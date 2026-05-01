Ponad 140 tysięcy złotych "kaucji". Fałszywy policjant aresztowany
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, razem z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo. Według ustaleń policji, mężczyzna wyłudził od starszego małżeństwa z Lublina ponad 140 tysięcy złotych.
Do oszustwa doszło pod koniec marca. Seniorzy otrzymali informację, że ich syn i synowa zostali zatrzymani po wypadku drogowym, który rzekomo spowodowali. 36-latek podszywał się pod policjanta drogówki z Lublina. Oszust przekonywał, że konieczne jest szybkie wpłacenie kaucji, aby uniknęli więzienia.
Seniorzy stracili ogromną sumę
"36-letni sprawca pojawił się u małżeństwa osobiście, aby odebrać pieniądze. Nieświadome oszustwa małżeństwo przekazało swoje oszczędności. Chcieli pomóc najbliższym, stracili ponad 140 000 złotych" - informuje Komenda Miejska Policji w Lublinie.
Mężczyzna został zatrzymany. Znaleziono przy nim narkotyki oraz cudzy dowód osobisty.
Usłyszał zarzuty, został aresztowany
36-latek usłyszał trzy zarzuty, w tym oszustwa, posiadania narkotyków w warunkach recydywy oraz przywłaszczenia dowodu osobistego.
Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
