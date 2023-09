"Zaczynał mdleć, liczyła się każda chwila". Policyjna eskorta 6-latka do szpitala. Nagranie

czytaj dalej

Dziwi nas, że premier nie podszedł do tego, że tak powiem, na czysto. Tak, jak to się powinno zrobić. Stąd bierze się bardzo dużo pytań i podejrzeń - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 ekspertka Katarzyna Batko-Tołuć. Wiceprezeska i dyrektorka programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska komentowała medialne doniesienia na temat majątku Mateusza Morawieckiego i jego żony oraz to, że szef rządu nie chce go ujawnić. - Premier uciekł przed jawnością, to jest jasne. Przepisując majątek, uciekł przed jawnością - skomentowała.