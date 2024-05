Płonęły klatki schodowe w dwóch blokach, to on miał podłożyć ogień

Za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu znacznych rozmiarów odpowie 44-letni mieszkaniec Lublina, który jest podejrzany o podpalenie klatek schodowych w dwóch blokach. Straty oszacowano na 450 tysięcy złotych złotych. 44-latek trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia.

Jak poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, do podpaleń doszło 15 kwietnia w lubelskiej dzielnicy Czechów. Ogień podłożony został w dwóch blokach.

Policja zatrzymała 44-latka

Policjanci zbadali okoliczności zdarzenia. Zabezpieczone zostały pobliskie monitoringi oraz ślady na miejscu zdarzenia. - Trwające kilka tygodni śledztwo doprowadziło do sprawcy. To, że jest to 44-latek, ustalił dzielnicowy z piątego komisariatu w Lublinie - poinformował nadkomisarz Gołębiowski.