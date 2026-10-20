Lublin Wyłudził pieniądze od seniorek. Grozi mu 8 lat więzienia Oprac. Damian Nowicki |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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Do zdarzenia doszło w połowie października w jednej z podlubelskich miejscowości. 89-latka otrzymała telefon od nieznanej osoby podszywającej się za pod jej córkę. Płacząc do słuchawki, opowiedziała historię o potrąceniu kobiety na przejściu dla pieszych i jej zatrzymaniu przez policję. Następnie rozmowę przejął mężczyzna, który podając się za adwokata przekonywał seniorkę, że w celu uniknięcia aresztowania córki, konieczne jest wpłacenie pieniędzy na kaucję.

Kobieta uwierzyła oszustom i przygotowała prawie 53 tysiące złotych, które chwilę później odebrał młody mężczyzna. Wszystko działo się tak szybko, że dopiero po pewnym czasie seniorka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę na policję.

To nie było jego pierwsze oszustwo

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, przy współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji przeprowadzili działania operacyjne, które doprowadziły do zatrzymania oszusta i odzyskania całej sumy ukradzionych pieniędzy. Sprawcą okazał się 25–letni mieszkaniec Wrocławia.

W trakcie dalszych czynności wyjaśniających funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest odpowiedzialny również za oszustwo popełnione dzień wcześniej na terenie województwa opolskiego. W wyniku tego zdarzenia, inna seniorka straciła 18 tysięcy dolarów.

- Za wszystkie popełnione przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - podaje komisarz Łukasz Tutkaj z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.