Wyłudził pieniądze od seniorek. Grozi mu 8 lat więzienia
Do zdarzenia doszło w połowie października w jednej z podlubelskich miejscowości. 89-latka otrzymała telefon od nieznanej osoby podszywającej się za pod jej córkę. Płacząc do słuchawki, opowiedziała historię o potrąceniu kobiety na przejściu dla pieszych i jej zatrzymaniu przez policję. Następnie rozmowę przejął mężczyzna, który podając się za adwokata przekonywał seniorkę, że w celu uniknięcia aresztowania córki, konieczne jest wpłacenie pieniędzy na kaucję.
Kobieta uwierzyła oszustom i przygotowała prawie 53 tysiące złotych, które chwilę później odebrał młody mężczyzna. Wszystko działo się tak szybko, że dopiero po pewnym czasie seniorka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę na policję.
To nie było jego pierwsze oszustwo
Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, przy współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji przeprowadzili działania operacyjne, które doprowadziły do zatrzymania oszusta i odzyskania całej sumy ukradzionych pieniędzy. Sprawcą okazał się 25–letni mieszkaniec Wrocławia.
W trakcie dalszych czynności wyjaśniających funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest odpowiedzialny również za oszustwo popełnione dzień wcześniej na terenie województwa opolskiego. W wyniku tego zdarzenia, inna seniorka straciła 18 tysięcy dolarów.
- Za wszystkie popełnione przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - podaje komisarz Łukasz Tutkaj z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.