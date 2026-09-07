Lublin Podawał się za policjanta. "Łowcy głów" namierzyli go w Hiszpanii

"Łowcy głów" namierzyli go w Hiszpanii. 47-latek podejrzany o kierowanie zbrojną grupą wrócił do Polski Źródło wideo: Policja Lubelska Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformował, że 47-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku.

Podawał się za policjanta

Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wyroby tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych.

Członkowie grupy działali m.in. przy drogach szybkiego ruchu i w Miejscach Obsługi Podróżnych i okradali kierowców tirów. Podejrzany miał podawać się za policjanta.

Jest już w Polsce, grozi mu do 15 lat więzienia

Od lipca ubiegłego roku 47-latek był poszukiwany przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Polscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Hiszpanii odnaleźli i zatrzymali go w okolicach Alicante w Walencji. Pod koniec sierpnia podejrzany został ekstradowany do Polski i od tego czasu jest tymczasowo aresztowany.

"Łowcy głów" namierzyli go w Hiszpanii. 47-latek podejrzany o kierowanie zbrojną grupą wrócił do Polski Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia.