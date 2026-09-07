Podawał się za policjanta. "Łowcy głów" namierzyli go w Hiszpanii
Komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformował, że 47-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku.
Podawał się za policjanta
Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wyroby tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych.
Członkowie grupy działali m.in. przy drogach szybkiego ruchu i w Miejscach Obsługi Podróżnych i okradali kierowców tirów. Podejrzany miał podawać się za policjanta.
Jest już w Polsce, grozi mu do 15 lat więzienia
Od lipca ubiegłego roku 47-latek był poszukiwany przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Polscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Hiszpanii odnaleźli i zatrzymali go w okolicach Alicante w Walencji. Pod koniec sierpnia podejrzany został ekstradowany do Polski i od tego czasu jest tymczasowo aresztowany.
Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia.