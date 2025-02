Pluł, wyzywał i groził. Jednego z ratowników medycznych zaatakował nożem. Wyrok

Do zdarzenia doszło 27 czerwca 2023 r. na szpitalnym oddziale ratunkowym przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Podczas pobytu na oddziale 42-latek stał się bardzo agresywny wobec załogi karetki pogotowia, która go tam przetransportowała. Zaczął pluć, wyzywać personel i kierować groźby karalne. W pewnym momencie wyciągnął nóż i usiłował ugodzić nim ratownika medycznego w brzuch. Jak relacjonował ratownik przed sądem, nóż zatrzymał się na kieszeni kamizelki, w której znajdowały się materiały opatrunkowe.

Apelacja oddalona

- W uzasadnieniu (sąd pierwszej instancji) rzeczywiście posłużył się sformułowaniem, że działanie oskarżonego było nieprzemyślane, ale wbrew temu, co zdaje się sugerować obrońca (…), nie oznacza to, że zachodzi wewnętrzna sprzeczność – wyjaśnił sędzia. Sprecyzował, że nie wyłącza to w żadnym razie winy umyślnej. Jego zdaniem również wysokość kary jest adekwatna do popełnionych czynów.