Lublin

Płonęło składowisko odpadów

Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: TVN24
Zakończyła się akcja gaśnicza na składowisku odpadów przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie. Na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu pożaru.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie młodszy aspirant Kacper Stelmaszczuk poinformował, że pożar w składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie wybuchł w niedzielę około godziny 7.40.

- Płoną odpady zmieszane - hałda o wymiarach 20 na 10 metrów. Brak osób poszkodowanych - informował wówczas strażak.

Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: TVN24

Krótko po godzinie 10 przekazał na antenie TVN24, że źródło pożaru zostało zlokalizowane, ogień już się nie rozprzestrzenia.

W akcji gaśniczej w szczytowym momencie uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej. Na miejscu była też grupa chemiczna, która monitorowała jakość powietrza. - Na tą chwilę nie mam żadnych informacji o wpływie jakości powietrza na (bezpieczeństwo, red.) mieszkańców - mówił po godzinie 10 asp. Kacper Stelmaszczuk.

Około godziny 10.30 pożar został całkowicie opanowany. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Źródło: KM PSP Lublin
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/b

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Lublin

pożarStraż pożarnaLublin
