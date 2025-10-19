Płonęło składowisko odpadów

Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie młodszy aspirant Kacper Stelmaszczuk poinformował, że pożar w składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie wybuchł w niedzielę około godziny 7.40.

- Płoną odpady zmieszane - hałda o wymiarach 20 na 10 metrów. Brak osób poszkodowanych - informował wówczas strażak.

Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: TVN24

Krótko po godzinie 10 przekazał na antenie TVN24, że źródło pożaru zostało zlokalizowane, ogień już się nie rozprzestrzenia.

W akcji gaśniczej w szczytowym momencie uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej. Na miejscu była też grupa chemiczna, która monitorowała jakość powietrza. - Na tą chwilę nie mam żadnych informacji o wpływie jakości powietrza na (bezpieczeństwo, red.) mieszkańców - mówił po godzinie 10 asp. Kacper Stelmaszczuk.

Około godziny 10.30 pożar został całkowicie opanowany. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Pożar składowiska odpadów w Lublinie Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin Pożar składowiska odpadów w Lublinie Źródło: KM PSP Lublin