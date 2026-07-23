Lublin Zaczepił 71-latkę, ta powaliła go na ziemię i zaczęła kopać. Dołączyli dwaj mężczyźni Oprac. Tomasz Mikulicz |

Panna młoda pobiła własną matkę na weselu (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: KMP w Suwałkach Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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Wszystko działo się w ostatnią niedzielę przy ulicy Okopowej w Lublinie. Zaczęło się od tego, że 71-letnia kobieta wyszła na ulicę, gdzie została zaatakowana słownie przez pijanego, znanego jej, 59-latka. Ta powaliła znajomego na ziemię i zaczęła go kopać po całym ciele. Zauważyli to dwaj mężczyźni, którzy siedzieli na pobliskiej ławce.

Bity i kopany

"Obaj bez namysłu przyłączyli się do 71-latki i zaczęli wspólnie okładać 59-latka. Mężczyzna był bity i kopany po całym ciele, w tym po głowie" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Sytuację zauważyli świadkowie, którzy zaalarmowali przejeżdżających w okolicy dzielnicowych. Policjanci zatrzymali agresorów i udzielili pomocy pokrzywdzonemu.

Trafił do szpitala

"Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" – informuje podinsp. Gołębiowski.

71-latka oraz dwaj mężczyźni w wieku 42 i 38 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Grozi im do pięciu lat więzienia.