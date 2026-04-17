Lublin Pędził Cybertruckiem przez miasto, na liczniku miał 115 km/h. Słono zapłaci

Lublin

Do zdarzenia doszło w czwartek (16 kwietnia) podczas działań prowadzonych przez policjantów ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze, patrolując miasto nieoznakowanym radiowozem, zatrzymali do kontroli 43-letniego kierowcę samochodu Cybertruck, który w obszarze zabudowanym znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość.

"Pomiar wykazał, że mężczyzna jechał 115 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Oznacza to, że przekroczył dozwoloną prędkość o 65 kilometrów na godzinę" - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.

Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Tesli Cybertruck Źródło: KMP w Lublinie

Mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy

Jak podał, w trakcie czynności okazało się, że 43-latek jest "recydywistą drogowym". "W związku z tym został ukarany mandatem karnym w wysokości czterech tysięcy złotych oraz czternastoma punktami karnymi. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres trzech miesięcy" - poinformował policjant.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość w terenie zabudowanym to jedno z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych wykroczeń drogowych. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości.