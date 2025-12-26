Logo strona główna
Lublin

Palił się kościół. Proboszcz: straty są ogromne, prawdopodobna jest rozbiórka

Kościół stanął w płomieniach
Straż pożarna o pożarze kościoła w Lublinie (25.12.2025)
Źródło: TVN24
Niemal 24 godziny trwała akcja gaszenia pożaru kościoła w Lublinie. Ogień strawił dach świątyni. Akcja była skomplikowana, bo dach miał wiele warstw i żeby dostać się do miejsca, w którym się paliło, trzeba było część tych warstw rozebrać. Proboszcz informuje, że straty są ogromne i prawdopodobna jest wręcz rozbiórka świątyni. Arcybiskup lubelski zachęca do udziału w zbiórce na rzecz kościoła.
Kluczowe fakty:
  • W akcji gaśniczej brało udział łącznie 178 strażaków. Ostatnie zastępy opuściły teren rano, po tym jak przez całą noc sprawdzano, czy nie pojawiły się nowe zarzewia ognia.
  • Proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego zaprasza na świąteczne msze. Tyle, że w sali duszpasterskiej.
  • Arcybiskup lubelski zapowiada, że w niedzielę (28 grudnia) w kościołach zbierane będą ofiary do puszek na najpilniejsze prace remontowe i zabezpieczenie świątyni. Zachęca też do ludzi dobrej woli do udziału w zbiórce na rzecz kościoła oraz zwraca się do księży do wpłat z własnych środków.

Straż pożarna dostała zgłoszenie pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia o godzinie 6.54. W ogniu stanął kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Proboszcz zauważył dym i przed godziną 7 wyprowadził ze świątyni około 50-60 wiernych.

Akcja gaśnicza trwała niemal 24 godziny. Zakończyła się następnego dnia o godzinie 7.17. Palił się dach świątyni.

Kościół stanął w płomieniach
Kościół stanął w płomieniach
Źródło: KW PSP w Lublinie

W kulminacyjnym momencie na miejscu było 81 strażaków

- Łącznie w akcji brało udział 72 zastępy, czyli 178 strażaków - 101 z OSP oraz 77 z PSP. W międzyczasie strażacy byli podmieniani. W kulminacyjnym momencie na miejscu było 25 zastępów, czyli 81 osób - podsumowuje brygadier Marcin Babula, dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Akcja była trudna
Akcja była trudna
Źródło: KW PSP w Lublinie

Akcja była trudna, bo dach miał wiele warstw i żeby dostać się do miejsca, w którym się paliło, trzeba było część z tych warstw rozebrać. Nie było możliwości skutecznego działania od środka obiektu, strażacy wykonywali więc otwory w dachu, tak aby skutecznie dotrzeć do źródła ognia.

- Używaliśmy drabin i podnośników hydraulicznych, które ledwo dosięgały do tych miejsc - zaznacza bryg. Babula.

Palił się dach świątyni
Palił się dach świątyni
Źródło: KW PSP w Lublinie

Przez całą noc dozorowali pogorzelisko

Na szczęście pożar nie rozprzestrzenił się do wnętrza budynku. Nikomu nic się nie stało. Strażacy prewencyjnie wynieśli ze świątyni wyposażenie, m.in. figury, obrazy i szaty liturgiczne.

- Pogorzelisko było przez całą noc dozorowane kamerami termowizyjnymi. Trzeba było mieć pewność, żeby nic się ponownie nie zatli i ogień znów nie będzie się rozprzestrzeniał - podkreśla strażak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podtruli się dymem, trafili do szpitala

Podtruli się dymem, trafili do szpitala

Szczecin
Ogień odciął im drogę ucieczki. Rodzina utknęła na balkonie

Ogień odciął im drogę ucieczki. Rodzina utknęła na balkonie

Kujawsko-Pomorskie
Dozorowali kościół przez całą noc
Dozorowali kościół przez całą noc
Źródło: KW PSP w Lublinie

Policja ustala przyczyny

Jak mówi nam młodszy aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, na razie nie są jeszcze znane przyczyny pożaru.

- Trwa szacowanie strat - zaznacza policjantka.

Wynosili ze świątyni wyposażenie
Wynosili ze świątyni wyposażenie
Źródło: KW PSP w Lublinie

Proboszcz obawia się, że kościół może czekać rozbiórka

Proboszcz parafii napisał w mediach społecznościowych, że straty są ogromne. Dodał, że prawdopodobna jest wręcz rozbiórka kościoła. Dziękowało też wszystkim, którzy pomagali m.in. w ratowaniu sprzętów kościelnych.

Poinformował też, że msze w drugi dzień świąt Bożego Narodzenie odbędą się w godzinach takich jak zwykle, tyle że w sali duszpasterskiej.

Pożar na szczęście nie objął wnętrza świątyni
Pożar na szczęście nie objął wnętrza świątyni
Źródło: KW PSP w Lublinie

Arcybiskup apeluje o włączenie się w zbiórkę

O pożarze napisał też w komunikacie arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Zapowiedział, że w najbliższą niedzielę (28 grudnia) do puszek w kościołach zbierane będą ofiary na najpilniejsze prace remontowe i zabezpieczenie świątyni.

Zwrócił się również do księży, aby z własnych środków przekazywali wpłaty na konto diecezjalne jako "wyraz solidarności ze wspólnotą parafialną, pozbawioną możliwości modlitwy we własnym kościele". Zaapelował także do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w zbiórkę na rzecz odbudowy kościoła poprzez przekazanie ofiar bezpośrednio na konto poszkodowanej parafii.

Trwa szacowanie strat
Trwa szacowanie strat
Źródło: KW PSP w Lublinie
Autorka/Autor: tm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Lublinie

TAGI:
PożaryStraż pożarnaLublinLubelskieKościół katolickiKościół w Polsce
