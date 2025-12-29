Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem

Pożar kościoła w Lublinie
Straż pożarna o pożarze kościoła w Lublinie (25.12.2025)
Źródło: TVN24
Po pożarze poddasza i dachu kościół w Lublinie grozi zawaleniem - przekazał w poniedziałek nadzór budowlany. Świątynia zostanie tymczasowo wyłączona z użytkowania. Proboszcz zapowiedział przebudowę.

Paweł Kwiecień, rzecznik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Lublinie poinformował w poniedziałek, że inspektorat wyda decyzję o wyłączeniu z użytkowania kościoła Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie do 7 stycznia. Do tego czasu właściciel ma wykonać doraźne zabezpieczenia i oznaczyć budynek. Świątynia grozi zawaleniem po pożarze poddasza i dachu, do którego doszło w bożonarodzeniowy poranek.

- Żeby wierni mogli odzyskać swój kościół parafia musi go wyremontować, czyli doprowadzić do stanu użytkowania. Wyeliminować niebezpieczeństwo, które teraz istnieje – stwierdził rzecznik.

Dodał, że przy wydawaniu decyzji powołano się na art. 68 prawa budowlanego. - Mówimy tu o groźbie bezpośredniego zawalenia - uzupełnił.

Nie wiadomo, co było przyczyną

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marek Zych poinformował, że na miejscu zdarzenia pracowała prokuratura, straż pożarna, policja i biegły z zakresu pożarnictwa, który "nie był w stanie jednoznacznie wypowiedzieć się co do przyczyn pożaru".

- Postanowienie o wszczęciu śledztwa zostanie wydane najprawdopodobniej w poniedziałek - stwierdził prokurator Zych. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Prokurator spodziewa się, że potrzebne będzie zabezpieczenie dokumentacji związanej z budową kościoła, położeniem instalacji elektrycznej i założeniem instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Pożar kościoła w Lublinie
Pożar kościoła w Lublinie

Proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego ks. Waldemar Sądecki powiedział, że została wybrana firma, która opracuje projekt rozbiórki kościoła. - Priorytetem jest bezpieczeństwo i zabezpieczenie terenu, gdzie był pożar – zaznaczył. Wyraził nadzieję, że ze starego budynku uda się zachować jak najwięcej.

- Nie chcemy, żeby to było niekontrolowane wyburzenie, tylko rozbiórka elementów zagrażających bezpieczeństwu – powiedział ks. Sądecki.

Msze odprawiane są w domu parafialnym

Proboszcz spodziewa się, że kościół będzie można ponownie użytkować po przebudowie, która potrwa rok lub dwa lata.

Obecnie – poinformował proboszcz – parafia działa, msze święte i nabożeństwa odbywają się w dwóch salach w domu parafialnym. Z myślą o dużych uroczystościach planuje postawienie przy plebanii dużego namiotu.

Pożar poddasza i dachu kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie wybuchł w Boże Narodzenie przed godz. 7. Z ogniem walczyło łącznie 186 strażaków z PSP i OSP. Działania prowadzone były w trudnych warunkach – przy ujemnej temperaturze oraz na znacznej wysokości. Sytuacja została opanowana przed godz. 13, natomiast akcja trwała do rana 26 grudnia.

W niedzielę w lubelskich kościołach przeprowadzono zbiórkę ofiar do puszek na najpilniejsze prace remontowe oraz zabezpieczenie zniszczonej świątyni. Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik zachęcił do ofiarności i przekazywania pieniędzy bezpośrednio na konto poszkodowanej parafii.

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie została erygowana w 1934 r. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1985 r., a jego konsekracji dokonał w 2000 r. ówczesny metropolita lubelski abp Józef Życiński. Parafia liczy ok. 15 tys. wiernych.

Pożar kościoła w Lublinie
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
pożarStraż pożarna
Czytaj także:
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi
Polska
imageTitle
Fenomenalny Słoweniec zmiażdżył konkurencję. Udany debiut Tomasiaka
EUROSPORT
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"
Świat
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
WARSZAWA
GettyImages-2253939085aa
Pierwszy konkurs TCS za nami. To on wygrał w Oberstdorfie (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
Po skargach KRRiT wzywa do zaprzestania emisji reklamy piwa
Kultura i styl
Małgorzata Manowska
I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję o odmowie przyjęcia jej zażalenia
Wrocław
samolot
Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska
imageTitle
Przebudzenia nie było. Katastrofa Żyły w Oberstdorfie
EUROSPORT
28 min
pc
Kto najwięcej latał na koszt podatnika? Przedstawiamy pięciu posłów rekordzistów
WITajcie w mojej bańce
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
METEO
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
WARSZAWA
228_8402-0015
Dziesięć godzin operacji, kilkanaście osób na sali. Pionierska przebudowa serca 3-letniego Artura
Agata Daniluk
Donald Trump
"Pozytywna" rozmowa Trumpa z Putinem. O Ukrainie
Świat
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również
BIZNES
"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
TOP filmów polskich 2025
"WYBÓR WRONY"
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą się spotkać z prezydentem. Liczą na "pozytywną odpowiedź"
Polska
shutterstock_454891150
Co czwarty uczeń sięga po marihuanę. Nawet okazjonalne palenie wpływa na naukę i psychikę
Zdrowie
collegium humanum
Były ambasador usłyszał zarzuty. "Wszyscy podejrzani przesłuchani i skonfrontowani"
Polska
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy na Pradze, nie żyje mężczyzna
WARSZAWA
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoda miała wynieść ponad 13 milionów złotych. Resort składa zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
WARSZAWA
Paralotniarz utknął na drzewie
Zniósł go silny wiatr. Paralotniarz utknął na drzewie
Trójmiasto
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Osoby kręcące się przy torach i dwa auta w pobliżu. Sprawdzali, czy to akt dywersji
WARSZAWA
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
METEO
shutterstock_2517258633
Odwołano setki lotów, utrudnienia dla ponad 100 tysięcy pasażerów
BIZNES
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica