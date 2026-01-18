Logo strona główna
Lublin

Przyszedł odebrać oszczędności od 91-latki. Miał przy sobie nóż

Miał koperty z pieniędzmi i nóż
Lublin. Przyszedł do seniorki po oszczędności. Miał przy sobie nóż
Źródło: KMP Lublin
Przestępcy, działając metodą "na wnuczka" skłonili 91-latkę z Lublina do przekazania 65 tysięcy złotych. Pieniądze przyszedł odebrać 18-letni mieszkaniec Gdyni. Gdy chwilę później zatrzymała go policja, miał przy sobie nie tylko koperty z pieniędzmi, ale też nóż. 

Policja ustaliła, że w Lublinie grasują oszuści stosujący metodę "na wnuczka". Za cel obrali sobie 91-latkę, którą nakłonili do przekazania oszczędności. Po paczkę, w której było 65 tysięcy złotych przyszedł do niej 18-letni mieszkaniec Gdyni.

Funkcjonariusze zatrzymali go od razu po tym, jak wyszedł od seniorki.

Grozi mu do ośmiu lat więzienia
Grozi mu do ośmiu lat więzienia
Źródło: KMP Lublin

Miał przy sobie koperty z pieniędzmi i nóż

"18-latek miał przy sobie koperty z oszczędnościami emerytki. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili przy nim nóż" - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Miał koperty z pieniędzmi i nóż
Miał koperty z pieniędzmi i nóż
Źródło: KMP Lublin
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania

"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania

BIZNES
Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup

Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup

Poznań
Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

PolicjaLubelskieoszustwaoszustwoLublin
