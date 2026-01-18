Lublin. Przyszedł do seniorki po oszczędności. Miał przy sobie nóż Źródło: KMP Lublin

Policja ustaliła, że w Lublinie grasują oszuści stosujący metodę "na wnuczka". Za cel obrali sobie 91-latkę, którą nakłonili do przekazania oszczędności. Po paczkę, w której było 65 tysięcy złotych przyszedł do niej 18-letni mieszkaniec Gdyni.

Funkcjonariusze zatrzymali go od razu po tym, jak wyszedł od seniorki.

Miał przy sobie koperty z pieniędzmi i nóż

"18-latek miał przy sobie koperty z oszczędnościami emerytki. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili przy nim nóż" - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

