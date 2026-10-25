Lublin Odbierali migrantów przy granicy z Białorusią i wieźli w stronę Niemiec. Ośmiu skazanych Oprac. Tomasz Mikulicz |

Przerzut migrantów to najbardziej dochodowy przestępczy interes w Europie Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Maciej Łuczniewski/NurPhoto via Getty Images

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Na ławie oskarżonych zasiadło osiem osób.

26-letni Aleksander B., który - według śledczych - kierował grupą usłyszał wyrok dwóch lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, sąd jednak warunkowo zawiesił karę. Tak samo postąpił zresztą z sześcioma innymi oskarżonymi. Wszyscy zdecydowali się bowiem na współpracę z organami ścigania.

Okresy próby od trzech do siedmiu lat

Mężczyźni zostali oddani pod dozór kuratora w okresie próby, który sąd określił na trzy do siedmiu lat.

- Na wniosek prokuratora sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary w stosunku do osób współdziałających, jeżeli ujawnią organowi powołanemu do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia – wyjaśnia Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.

Jeden pójdzie do więzienia

Na rok i sześć miesięcy trafi natomiast do więzienia ósmy oskarżony. Mężczyzna nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów, miał narkotyki i nie zatrzymał się na polecenie funkcjonariusza Straży Granicznej.

Sąd nałożył na wszystkich skazanych kary grzywny, świadczenia pieniężne i zadecydował o przepadku równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Oznacza to, że mają zapłacić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

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Odbierali z okolic granicy i wieźli w kierunku Niemiec

Śledztwo w sprawie organizowania nielegalnego przekraczania granicy Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Terespolu.

Jak ustalono, grupa działała od stycznia do sierpnia 2024 roku, a jej członkowie za opłatą umożliwiali migrantom przekraczanie granicy wbrew przepisom, poza przejściami granicznymi i bez wymaganych dokumentów.

Mężczyźni odbierali migrantów w rejonie granicy polsko-białoruskiej, a następnie przewozili do granicy z Niemcami i do innych krajów. W ten sposób umożliwili przekroczenie granicy ok. 150 osobom, w tym obywatelom Afganistanu i Pakistanu. Dokładna liczba migrantów nie została ustalona.

31 czynów

26 czerwca 2026 roku prokurator oskarżył dziewięciu Polaków o popełnienie w sumie 31 czynów, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem była organizacja przekraczania granicy Polski i innych krajów m.in. Chorwacji, Włoch i Grecji.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował, że oskarżonym przypisano łącznie udział w co najmniej 18 zdarzeniach. Część podejrzanych - jak dodał - usłyszało zarzuty związane z posiadaniem i udzielaniem narkotyków.

Jednego będą sądzić osobno

Prokuratura wnioskowała do sądu o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Nieprawomocne rozstrzygnięcie zapadło w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Lublinie.

Dziewiąty oskarżony nie poddał się dobrowolnie karze, dlatego jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania.