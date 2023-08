Zaskakujące odkrycie w ogrodzie botanicznym. Znaleźli średniowieczny cmentarz

Wśród dokonanych odkryć wymienił przede wszystkim nieznane dotąd cmentarzysko z XII-XIII wieku. - Na niewielkim fragmencie - bo trzy na cztery metry - odkryliśmy siedem pochówków, które prawie wszystkie były ułożone równolegle do siebie (…) Nie wiemy, czy będzie to większy czy malutki cmentarzyk, a może mamy do czynienia z epizodem w postaci cmentarza epidemicznego - przekazał archeolog.