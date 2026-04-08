Lublin

Mężczyzna okradł jubilera, u którego pracowała wcześniej jego partnerka. Para została zatrzymana

Zatrzymali 39-latka
Lublin. Kradzież u jubilera. Mają dwójkę podejrzanych
Źródło: KMP Lublin 
39-latek z Lublina jest podejrzany o to, że wszedł w peruce do jednego z jubilerów w mieście i ukradł biżuterię wartą ponad 1,2 mln zł. W środku nikogo nie było, bo stało się to już po zamknięciu sklepu. Z ustaleń wynika, że 39-latkowi pomagała jego 35-letnia dziewczyna, która w przeszłości pracowała u tego jubilera i prawdopodobnie przekazała partnerowi kluczowe informacje. Para została zatrzymana przez policję.  

Do włamania doszło pod koniec marca w Lublinie. Mężczyzna wszedł w peruce do jubilera, w kilka chwil zapakował biżuterię i uciekł. W środku nikogo nie było, bo stało się to już po zamknięciu sklepu. Łupem padły złote pierścionki, bransolety, zegarki, naszyjniki i inne drogocenne przedmioty.

"Pokrzywdzona firma oszacowała wartość strat na kwotę przeszło 1,2 mln złotych" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policja: ukradł tylko najcenniejsze przedmioty ze sklepu

Funkcjonariusze prowadzili na miejscu oględziny oraz zabezpieczali ślady. Zatrzymali dwójkę mieszkańców Lublina: 39-latka oraz jego 35-letnią partnerkę. Mieli przy sobie ponad 20 tys. zł.

"Jak wynika z ustaleń policjantów, kobieta w przeszłości pracowała u jubilera i prawdopodobnie przekazała partnerowi kluczowe informacje. Mężczyzna po zamknięciu sklepu, z założoną na głowie peruką, pokonał zabezpieczenia i ukradł tylko najcenniejsze przedmioty ze sklepu" - zaznacza podinspektor Gołębiowski.

Podejrzani usłyszeli zarzuty włamania i kradzieży mienia znacznej wartości. 39-latek został aresztowany na trzy miesiące, kobieta trafiła pod dozór policji. Obojgu grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: KMP Lublin
pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

Tomasz Mikulicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica